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مدير الجزيرة الإنجليزية: سنصعد حملتنا للإفراج عن صحفيينا

29/8/2015

أعرب "جايلز تريندل" مدير قناة الجزيرة الإنجليزية عن صدمته وغضبه الشديد تجاه الحكم على ثلاثة من صحفيي الجزيرة وهم محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، في القضية التي عرفت إعلاميا بخلية الماريوت.

وأكد "جايلز تريندل" خلال لقاء على الجزيرة مباشر، أن التهم الموجهة للزملاء الثلاثة ملفقة، وتمت إدانتهم من دون أي أدلة.

وأضاف "تريندل" أن شبكة الجزيرة  دشنت حملة سابقة للإفراج عن صحفييها، وفد لاقت تأييدا من كل أنحاء العالم، وأنها سوف تقوم بتصعيد حملتها مجددا وإعادة الزخم إليها، للمطالبة بالعدالة للزملاء الثلاثة إضافة إلى الستة اللذين حكم عليهم غيابيا.

واختتم مدير الجزيرة الإنجليزية حديثه، بالدعوة إلى الدفاع عن حرية الإعلام وحق الناس في الحصول على المعلومات، مؤكدا على حق الصحفيين في القيام بعملهم  دون إرهاب أو وضعهم خلف القضبان.

وكان صحفيو الجزيرة الإنجليزية الثلاثة قد ألقى القبض عليهم في القاهرة يوم 29 من ديسمبر/كانون الأول 2013، وبدأت أولى جلسات محاكمتهم يوم 20 من فبراير/شباط 2014.

وحُوكم الصحفيون بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية، وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي. وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة الجزيرة الإعلامية جملة وتفصيلا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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