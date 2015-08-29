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متظاهرون يطالبون العبادي بحل البرلمان وتشكيل حكومة تكنوقراط

29/8/2015
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

ردد المتظاهرون بكربلاء جنوب بغداد هتافات أعلنوا من خلالها تفويض العبادي لحل البرلمان, وطالبوه بإيقاف العمل بالدستور, وتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة شؤون البلاد.

 كما طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية حقيقة, وتشريع قانون تجريم الطائفية وإصلاح الجهاز القضائي.

وطالب المتظاهرون أيضا محافظ كربلاء ومجلس المحافظة بالاستقالة، وفتح تحقيق فوري وعلني في قضايا الفساد في المحافظة، ومحاسبة القادة الأمنيين الفاسدين.

 كما شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق, مظاهرات حاشدة تطالب بالإسراع بتنفيذ الإصلاحات والقضاء على الفساد, و إصلاح القضاء, وإقالة رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود.

ورفع المتظاهرون شعارات تعبر عن سخطهم على الحكومة المحلية في المحافظة, في وقت شددت فيه السلطات إجراءاتها الأمنية داخل المدينة. 

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