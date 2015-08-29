فريق "هيب هوب" من كبار السن يدخل موسوعة غينيس

لم يكن التقدم في السن والإصابة بالأمراض المزمنة عائقا أمام فريق من كبار السن للحصول على البطولات في "الهيب هوب ". وبهر الفريق الجمهور بعد مشاركته مرتين في بطولة "للهيب هوب" في نيوزيلاندا.

وتقول "بيلى جوردن" مؤسس الفريق إنه يتكون من 13 عضوا، تتراوح أعمارهم بين الثمانينيات والتسعينيات, وأشارت إلى أن أكبر عضو في الفريق يبلغ من العمر 96 عاما وأصغرهم 68 عاما.

البطولات التي حققها الفريق جاءت برغم إصابة الأعضاء بأمراض مختلفة، مثل فقدان السمع والخرف والتهاب المفاصل ومشاكل القلب، حتى إنهم دخلوا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.