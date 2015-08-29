طائرات تركيا تشارك للمرة الأولى مع التحالف ضد تنظيم الدولة

طائرات تركية تشارك فى قصف تنظيم الدولة الإسلامية

قالت وزارة الخارجية التركية إن طائرات تركية شاركت للمرة الأولى في ضربات جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أمس الجمعة.

وقال بيان صادر السبت "بدأت طائراتنا تنفذ الليلة الماضية عمليات جوية مع قوات التحالف ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والتي تمثل تهديدا لأمننا أيضا".

وتأتي العملية بعد اتفاق مع الولايات المتحدة في 24 من أغسطس/آب بخصوص دور تركيا في الحملة ضد التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق.

وكانت تركيا وافقت الشهر الماضي على فتح قواعدها الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية أمام قوات التحالف إلا أنها لم تحرص على القيام بدور بارز في القتال ضد التنظيم خشية رد فعل عنيف.

ويذكر أن طائرات حربية تركية هاجمت أهدافا للدولة الإسلامية في سوريا ولكن ليس كجزء من عملية التحالف.