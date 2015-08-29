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روحاني: الاتفاق النووي لا يقيد قدرة إيران العسكرية

29/8/2015

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" اليوم (السبت) إن القدرة العسكرية لبلاده لن تتأثر بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الشهر الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون على الهواء "بالنسبة لقدرتنا الدفاعية لم ولن نقبل بأي قيود" مؤكدا في الوقت نفسه على التزام بلاده بجميع مواد الاتفاق مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي.

وأشار "روحاني" إلى أن إيران كانت تريد علاقات أفضل مع السعودية، لكن المشكلات التي ظهرت فى اليمن بددت هذه المحاولات، على حد قوله.

كما أكد "روحاني" أن بلاده ستعتمد في  سياستها على فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو الوقوف أمام الفساد والاحتكار.

 وأوضح الرئيس الإيراني أن الميزان التجاري بين الصادرات والواردات لإيران كان إيجابيا  خلال الشهور الأربعة الأولى  من السنة.

وأشار إلى أن العلاقات بين إيران والصين تتجه للأمام وفى تقدم مستمر.

ويقضي الاتفاق النووي بفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني وتعزيز عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة للتأكد من أن إيران لا تسعى لامتلاك قنبلة ذرية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

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