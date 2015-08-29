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خبير قانوني: لا يوجد في مصر جهاز قضائي مستقل

29/8/2015
 النافذة المسائية- الجزيرة مباشر

قال "د.حسن المجمر" رئيس قسم البحوث بمركز الجزيرة  للحقوق والحريات، إن الشبكة ستقوم بعدة حملات على جميع الأصعدة الإعلامية والسياسية، من خلال إتاحة الفرصة لجميع مكاتبها بالاتصال بالبرلمانات الدولية ورؤساء الوزراء في جميع الدول للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن صحفييها, بالإضافة إلى الاتصال بجميع مجالس حقوق الأنسان الدولية التي تكون مصر عضوا فيها.

وأضاف "المجمر" خلال مشاركته في النافذة المسائية بقناة الجزيرة مباشر، إن الاتهامات التي وجهتها المحكمة "عبثية" مشيرا إلى أن شبكة الجزيرة لديها تصاريح للعمل في مصر، ولم يصدر قرار قضائي يحرم عملها هناك.

وأوضح "المجمر" أن الحكم على صحفيي الجزيرة "ظالم وصادم ومسيس" مشيرا إلى أن السلطات المصرية لم تقدم أي مواد تدين الصحفيين الجزيرة, خاصة أنهم كانوا يمارسون عملهم بمهنية أثناء تواجدهم في مصر.

وفي سياق متصل، قال "د.سعد جبار" الخبير في القانون الدولي، إن القاضي الذى حكم على صحفيي الجزيرة استند في حكمه إلى قرارات "عبد الفتاح السيسي" وإن الحيثيات التي أوردتها المحكمة كانت مسيسة.

وأشار "جبار" إلى عدم وجود جهاز قضائي مستقل في مصر, معتبرا أن حبس الصحفيين "جريمة ارتكبها النظام", وأن ذلك لا يقلل من قيمة الجزيرة أمام العالم.

كما دعا الخبير في القانون الدولي شبكة الجزيرة إلى اللجوء للتحكيم الدولي، لما تكبدته من خسائر مادية ومعنوية.

من جانبه، قال "حازم غراب" والد الصحفي "باهر محمد" إن مهنة الصحافة لا يجب أن تحارب، ومن يحاربها يجب أن يعلم أنه قاتل للديمقراطية, مضيفا "سنظل نحب مهنة الصحافة ونتحمل الكثير من أجل الحق".

ونفى "غراب" ما وجهته المحكمة لنجله بخصوص حيازة طلقات نارية، واصفا التهمة بأنها "أضحوكة". كما أكد أن "باه"ر يحمل عضوية نقابة الصحفيين المصرية, مؤكدا أنه ثابت في محنته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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