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تظاهرة ضخمة منتظرة اليوم لناشطين لبنانيين

29/8/2015

تستعد مجموعات الناشطين المدنيين اللبنانيين لمظاهرة ضخمة في وقت لاحق اليوم (السبت) وسط العاصمة بيروت.

ويطالب الناشطون بمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار عليهم قبل أسبوع خلال احتجاجات على أزمة النُفايات, وبإقالة وزير البيئة لفشله في معالجة الأزمة، كما أكد الناشطون ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وكانت أزمة النفايات قد بدأت في السابع عشر من يوليو/ تموز الماضي عندما أقفل مطمر الناعمة الأكبر في لبنان بعد ثمانية عشر عاما على افتتاحه، فتكدست النفايات في الشوارع.
وبدءا من الخامس والعشرين من يوليو/تموز بدأت تحركات احتجاجية على مشكلة النفايات وتشكلت مجموعة من المجتمع المدني تحت شعار طلعت ريحتكم.

ونفذت أكثر من مرة اعتصامات أمام مقر الحكومة. حصلت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية فسقط جرحى من الطرفين.

في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري عرفت التحركات الشعبية زخما، ورُفعت شعارات دعت إلى إسقاط الحكومة وتغيير النظام. وحدثت مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام مقر الحكومة ووقعت إصابات بالعشرات من الطرفين.

"مرفق فيديو أرشيفي عن الأزمة و تداعيتها "

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