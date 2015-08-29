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النجم الساحلي يتوج بكأس تونس للمرة العاشرة في تاريخه

29/8/2015

النجم الرياضي الساحلي – أرشيف

توج النجم  الساحلي التونسي بلقب كأس تونس لكرة القدم،بعد تفوقه في المباراة النهائية على نظيره الملعب القابسي بنتيجة 4 ـ 3.

ويدين النجم الساحلي بالفضل للاعبه الجزائري بغداد بونجاح الذي استطاع احراز ثلاثة أهداف كانت كفيلة للفوز باللقب المحلي.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين ايجابيا بهدفين لمثلهما ، وقد تقدم الملعب القابسي بهدفين مقابل لاشئ إلا أن النجم الساحلي كان  أدرك التعادل قبل نهاية شوط المباراة الأول بهدفين متتالين عن طريق الغيني  خليل بانجورا والمهاجم الجزائري بغداد بونجاح.

وفي الشوط الثاني تقدم الملعب القابسي مرة أخرى عن طريق سعد بقير لكن بونجاح هز الشباك مرتين ليكمل ثلاثيته الشخصية ويقود النجم الساحلي للقب للمرة العاشرة في تاريخه.

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