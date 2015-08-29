الجزيرة مباشر ترصد آثار الدمار بمرفأ التواهي في عدن

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار بمرفأ التواهي في عدن جنوبي اليمن جراء قصف الحوثيين له، وذلك قبل سيطرة المقاومة الشعبية على مدينة عدن مؤخرا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر "محمد القاضي" إن المرفأ لم يكن مخصصا للمدنيين، وإنما كان مخصصا لمن يعملون بالموانئ، إلا أن الضرورة دفعت الكثير من النازحين للمرور عبر هذا المرفأ ليتمكنوا من الفرار من الموت عبر البحر.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن شهود عيان أن الحوثيين ارتكبوا مجزرة بحق الأسر العالقة في المرفأ، بعد قصفه من ناحية منطقة المعلا، ما أسفر آنذاك عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وقالت إحدى شهود العيان إنها فقدت أربعة من عائلتها بهذه المنطقة، بعد أن قصف الحوثيون مركبا كانوا على متنه.

وأضاف أحد سكان منطقة الموانئ، ويدعى فيصل عبدالكريم : "امتلأ المرفأ بالنازحين من مناطق عدة، وكانت هناك ست أو سبع رحلات عبر قوارب كبيرة لنقلهم، وبعد ذلك تم استهداف المرفأ من قبل مليشيا الحوثي من أحد الموانئ المجاورة لمدينة المعلا، فكانت أشلاء الجثث تتطاير في الهواء، وبعدها أوقفنا الحركة، ثم استولى الحوثيون على المنطقة، فكانت مأساة بمعنى الكلمة".

وسيطرت المقاومة الشعبية على منطقة التواهي في 20 من يوليو/تموز الماضي، وهي آخر المناطق التي كانت تحت سيطرة الحوثيين بالمدينة.