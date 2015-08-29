الاحتفال بالذكرى الـ 70 للتراشق بالطماطم في بيونول الإسبانية

شارك آلاف المواطنين الإسبانيين، في الاحتفال بالذكرى الـ70 لمهرجان الطماطم، والذي يقوم فيه المواطنون بقذف الطماطم على بعضهم البعض كجزء من المهرجان السنوي للتراشق بالطماطم.

وتم تفريغ 175 طنا من الطماطم الناضجة من سبع شاحنات على حشد في الشوارع لمعركة استمرت ساعة.

يذكر أن مهرجان الطماطم هو عادة إسبانية تعود إلى عام 1945، والذي يعود لأكبر معركة غذائية في تاريخ العالم، حيث نشبت مشاجرة بين مجموعة من الشباب بأحد الأسواق تبادلوا التراشق بالطماطم، وأصبح الأمر تقليدا إسبانياً منذ ذلك الحين, ولم يتم الاعتراف به رسميًا إلا في عام 1957.