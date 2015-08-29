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استبدال البشر بالكائنات البحرية في حفل زفاف عروسين

29/8/2015

 من الطبيعي دعوة البشر لحفل زفاف, ولكن مدعوي حفل زفاف عروسين أمريكيين كانوا أسماكا وكائنات بحرية, وأجرى العروسان مراسم زفاف بحرية تحت الماء بمباركة رجل دين، بعد أن استخدما خوذتين لضخ الهواء حتى يتمكنا من التنفس تحت الماء.

وشاهد أقارب العروسين حفل الزفاف بواسطة كاميرا خاصة.

وعبرت الزوجة "كيمبرلى تريولت" عن سعادتها بالفكرة التي نفذوها، لتكون شيئا غير تقليدي, وقالت "أمر رائع أن تكون قادرا على الزواج أمام تمثال المسيح في الاحتفال بمرور خمسين عاما عليه، وسنقوم بالتأكيد بالعودة في الذكرى الخمسين لزواجنا للغوص مجددا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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