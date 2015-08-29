إنتاج إيران من النفط بلغ 2.9 مليون برميل يومياً

الرئيس الإيراني حسن روحاني – أرشيف

قال الرئيس الإيراني حسن رروحاني اليوم السبت إن إنتاج إيران من النفط الخام بلغ 2.9 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى زيادة تقدر بـ200 ألف برميل منذ توليه منصب الرئيس عام2012- بحسب وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا).

ونقلت الوكالة عنه قوله:" نجحنا في العامين الماضيين في زيادة انتاجنا من النفط الخام من 2.7 مليون برميل إلى 2.9 مليون برميل."

يذكر أن إنتاج إيران من النفط قد تراجع في السنوات الأخيرة الماضية منذ فرض العقوبات عليها ، ومن المقرر رفع تلك العقوبات خلال الأشهر القادمة في اطارالاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية الشهر الماضي.