قائمة وزراء الحكومة المؤقتة (الأناضول)

عين رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أستاذة جامعية محجبة وزيرة في الحكومة المؤقتة التي ستدير الانتخابات البرلمانية المبكرة في نوفمبر المقبل، لتكون بذلك أول وزيرة محجبة في تاريخ تركيا.

وقالت الوزيرة الجديدة إنها خارج تركيا حاليا، وأنها تؤجل التعليق على توليها منصبها لحين عودتها للبلاد.

وتولت الوزيرة المحجبة وهي آيشان غورجان، وزارة الأسرة، وتعمل أستاذة في قسم التربية بجامعة اسطنبول التجارية.

وغورجان عضو هيئة التدريس في قسم التربية بكلية الآداب بجامعة إسطنبول التجارية، وعملت في المديرية العامة للأبحاث الأسرية والاجتماعية في رئاسة الوزراء التركية، خلال تولي "نعمت باش"، وزارة الدولة للمرأة والأسرة.

ولغورجان العديد من الأبحاث حول الأسرة والسياسات السكانية، وهي أم لثلاثة أطفال.

وشملت الحكومة المؤقتة استبعاد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو و10 وزراء آخرين لعدم عضويتهم في البرلمان، ولانتمائهم لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث ينص الدستور التركي على أن الحكومة التي تجري الانتخابات يجب تشكيلها وفقا لحصص الأحزاب الممثلة في البرلمان، فإن اعتذر حزب من الأحزاب، يتم الاستعانة بالمستقلين بدلا منه.

ودخل الحكومة وزير كردي من حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، هو على حيدر حيث تولى منصب وزير الاتحاد الأوربي، حيث كان الوزراء الأكراد في السابق من حزب العدالة والتنمية.