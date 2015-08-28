68 ألف دولار تبرعات للاجئ سوري بلبنان

جمعت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي نحو 68 ألف دولار لأحد اللاجئين من سوريا ، بعد ما نشر ناشط نرويجي صورة له يحمل فيها ابنته الصغيرة ابنة السنوات الأربع على كتفه ويبيع الأقلام وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد نشر الناشط النرويجي "جيسور سيمونارسون" الثلاثاء الماضي صورة اللاجئ السوري على صفحة "كونفليكت نيوز" بموقع فيس بوك ، وهو ما أدى إلى استقباله عدد هائل من الطلبات لمساعدة الرجل.

وكانت الحملة في بدايتها تهدف إلى جمع خمسة آلاف دولار لكنها جمعت أكثر من 67800 دولار في يوم واحد – وفقا للصفحة.

وكتب سيمونارسون "لطيف أن نرى الناس يجتمعون ويصنعون الفارق في حياة شخص آخر."

يذكر أن نحو مليون لاجئ من سوريا يعيشون أوضاع إنسانية صعبة في لبنان منذ بدأ الثورة السورية عام 2011، وقد زاد عدد اللاجئين السوريين عن أربعة ملايين لاجئ حول العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة.