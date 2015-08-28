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ميشيل عون :على مجلس النواب تعديل بعض فقرات الدستور

28/8/2015
 ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح بلبنان ـ الجزيرة مباشر

 أشار "ميشيل عون" رئيس تكتل التغيير والإصلاح اللبناني، إلى أهمية انتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة وحدة وطنية ترعى مصالح الشعب، مشيرا إلى أنه لايوجد حاليا مايمنع إجراء انتخابات بشكل مباشر من الشعب, وأن الحكم الذى يفتقد الدعم الشعبى هو الذى يغذى الفوضى ويهدم الاستقرار، على حد قوله.

وأضاف "عون" خلال مؤتمر صحفى عقدة اليوم في العاصمة اللبنانية أن المتظاهرين هاجموا الطبقة السياسية كلها وعمموا اتهاماتهم على الجميع.

ودعا رئيس تكتل التغيير والإصلاح  مجلس النواب اللبناني إلى تعديل بعض فقرات الدستورلحل الأزمات فى لبنان .  

المصدر : الجزيرة مباشر
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