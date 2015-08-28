للمرة الأولى بفلسطين: مباراة دولية بتصفيات كأس العالم

منتخب فلسطين لكرة القدم

تستعد الأراضي الفلسطينية لاستقبال حدث رياضي تاريخي حيث يلتقي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم ونظيره الإماراتي في أول مباراة دولية تستضيفها فلسطين الشهر المقبل في إطار تصفيات كأس العالم لعام 2018 والمزمع إقامتها في روسيا .

وستقام المباراة على ملعب فيصل الحسيني المجاور للقدس بين المنتخب الفلسطيني ونظيره الاماراتي في الثامن من سبتمبر المقبل في إطار مباريات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019.

وقال عبد المجيد حجة أمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم "كل الأمور باتت تقريبا جاهزة لاستقبال المنتخب الإماراتي في هذه المباراة التاريخية، والتي تعقد لأول مرة في إطار المباريات التمهيدية لكأس العالم".

واضاف بأن الاستعدادات شملت تجهيز الفنادق للبعثة الإماراتية، وإعادة تجهيز الملعب الذي ستقام عليه المباراة، وتهيئة الجمهور وتحديد مراكز بيع التذاكر.

وبحسب أمين عام الاتحاد الفلسطيني فإن المنتخب الإماراتي سيصل الأردن في الرابع من الشهر المقبل، وفي السادس من ذات الشهر سيصل إلى الأراضي الفلسطينية، عبر معبر الكرامة الفاصل بين الأردن وفلسطين.

وأكد امين عام الاتحاد الفلسطيني أن الملعب الذي ستقام عليه المباراة تم تجهيزه ليتسع إلى 20 ألف مشجع بدلا من 12 الف وهي سعته الأصلية.

.وتضم مجموعة المنتخب الفلسطيني كلا من منتخبات السعودية والامارات وتيمور الشرقية وماليزيا

وكان المنتخب الفلسطيني خسر مباراته الأولى أمام السعودية في يونيو الماضي 2-3 على ملعب الدمام في السعودية، وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة الإياب للمنتخب السعودي مع المنتخب الفلسطيني في أكتوبر المقبل بفلسطين.

وحقق المنتخب الفلسطيني فوزا عريضا في مباراته الثانية على المنتخب الماليزي 6-صفر بعد أيام من مباراته مع السعودية، الأمر الذي جعله يتصدر المجموعة مؤقتا.