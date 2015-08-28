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علماء بيئة: أقل البيئات تلوثا هي ساحات الحروب العربية!

28/8/2015
تلوث ناتج عن الإنبعاث الحراري ـ أرشيف

اكتشف علماء بيئة في ألمانيا أن بيئة الشرق الأوسط هي الأقل تلوثا في العالم, وأن أكثرها نقاء هي مناطق العنف في الدول العربية.

 ويقول العلماء، استنادا إلى معلومات جمعت بواسطة الأقمار الاصطناعية، إن معدلات تلوث الهواء انخفضت بشكل كبير في الدول العربية رغم الحروب وأعمال العنف وتزايد أعداد القتلى والمشردين خلال السنوات الخمس الماضية.

وتسعى فرق حماية البيئة في كاب تاون في جنوب افريقيا لإنقاذ المئات من طيور البطريق التي تعاني جور الإنسان على بيئتها الطبيعية، الأمر الذي تسبب في إصابة طيور البطريق بأمراض قد تهدد تلك الفصيلة التي تعيش على الرمال بالانقراض .

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