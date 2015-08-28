سفير بريطانيا بالقاهرة :السيسي لديه حصانة ولن يعتقل

عبد الفتاح السيسي

قلل "جون كاسن" السفير البريطاني بالقاهرة من أهمية المطالب التي يرفعها نشطاء بريطاينون لمحاكمة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" خلال زيارته المرتقبة للندن .

وقال "كاسن" في تصريحات صحفية اليوم ـ الجمعة "هذه المطالب ليست ذات قيمة لأن السيسي له حصانة ولا يمكن اعتقاله"

وتوقع كاسن أن يزور السيسي لندن قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن الزيارة لم يتم تحديد موعدها حتى الآن .

وأضاف السفير البريطاني "زيارة السيسي ستركز على الشق السياسي المتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، فضلا عن أوجه التعاون بين البلدين في النواحي الأمنية والاقتصادية والاستثمارية" مشيرا إلى أن بلاده تشجّع جميع الأطراف على المشاركة في الانتخابات للتعبير عن أصواتهم "دون أن يكون لها أي تدخل في الشأن المصري" على حد تأكيده. وأوضح "كاسن" أن جيش بلاده يتعاون مع مصر "فيما يتعلق بمجال مكافحة العبوات الناسفة، من خلال تدريب عدد من الضباط المصريين لمواجهة عمليات الإرهاب والتطرف" مؤكدا أن هناك تعاونا عسكريا مرتقبا بين لندن ومصر، لكنه امتنع عن الإعلان عن تفصيله في الوقت الراهن. وكان رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" قد صرّح في يونيو/حزيران الماضي، بأن "بلاده ترحب بإتمام زيارة السيسي وضرورة الإعداد الجيد لها لتؤتي ثمارها المرجوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة التشاور بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أكدت في تقرير لها قبل أسابيع أن السيسي أجل زيارته للندن خشية اعتقاله، وأشارت الصحيفة إلى أن محاميين بريطانيين أكدا أن مسؤولين مصريين بارزين، على رأسهم السيسي، من المحتمل اعتقالهم في بريطانيا في حال زيارتهم لها بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحسب وصف الصحيفة.