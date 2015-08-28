دراسة: طول ساعات العمل يؤدي للسكتة الدماغية

دراسة : طول ساعات العمل تؤدى للسكتة الدماغية

أشارت نتائج دراسة حديثة إلى أن ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 55 ساعة أسبوعيا مرتبطة على نحوكبير باحتمال الإصابة اللاحقة بالسكتة الدماغية وذلك بالمقارنة بمن يعملون من 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا.

وكان هذا الفريق البحثي نفسه قد ربط في السابق بين طول ساعات العمل وزيادة احتمالات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لكن داخل شريحة متدنية من الدخل الاقتصادي بالمجتمع.

وجمع الباحثون بيانات من 25 دراسة جرت في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وتابعت 600 ألف من العاملين على مدى سبع إلى ثماني سنوات في المتوسط ولم يكن لأي من المشاركين تاريخ إصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض الشريان التاجي عند بدء المشاركة في البحث.

وتوصل الباحثون الى أن حالات الإصابة بالسكتة الدماغية زادت طرديا مع طول ساعات العمل.

وأدى العمل 55 ساعة في الأسبوع إلى زيادة حالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 33 في المئة بالمقارنة بالعمل المعياري وهو 40 ساعة أسبوعيا في دوام كامل حتى مع وضع السن والنوع والوضع الاقتصادي والاجتماعي في الاعتبار.

وفي الوضع الطبيعي تندر الإصابة بالسكتة الدماغية بين العاملين، وبلغت هذا النسبة بينهم في هذه الدراسة 4.5 حالة لكل ألف شخص و6 في المئة لكل ألف شخص بين من يعملون ساعات عمل طويلة.

وقالت "ميكا كيفيماكي" كبيرة المشرفين على الدراسة بكلية لندن: من بين العوامل التي تسهم في تفادي الإصابة بالسكتة الدماغية الحفاظ على المستويات الطبيعية لضغط الدم, ومستوى الدهون, وسكر الدم مع مزاولة تمرينات رياضية كافية, وتناول الأطعمة والمشروبات الصحية وتجنب زيادة الوزن والإجهاد.