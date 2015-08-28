حماس تدين الاعتداء على أسرة الأسيرة المحررة غفران زامل

الأسيرة المحررة غفران زامل

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حسام بدران" إن الاعتداء الذي قامت به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في حق عائلة الأسيرة المحررة غفران زامل، عملٌ جبانٌ معتبرا ذلك استهدافا لرموز المقاومة.



وأضاف القيادي في حماس أن الاعتداء الآثم يمثل خدمة مجانية للاحتلال، وهي من الجرائم التي لن تمحوها الأيام ولا مرّ الزمان، كما لن ينساها الشعب الفلسطيني حسب تعبيره.



وأكد بدران أن مثل تلك الأفعال لا تؤثر في حب الشعب للمقاومة، بل تزيده تعلقًا بها

وتابع أن من سماهم الحاقدين على شعبهم لن يرضى عنهم المحتل، ولن يكسروا إرادة المقاومة في نفوس أهل الضفة الغربية.