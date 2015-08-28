تونس تلاقي أنغولا في نصف نهائي بطولة أفريقيا للسلة

منتخب تونس لكرة السلة – أرشيف

تأهل المنتخب التونسي إلى الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا لكرة السلة المقامة حاليا في تونس، وذلك بعد تغلبه أمس (الخميس) في دور الثمانية على المنتخب المالي 67- 60.

وستواجه تونس حامل اللقب منتخب أنغولا الذي يسعى للحفاظ على لقبه، بعدما تأهل إلى نفس الدور على حساب المنتخب المصري 83- 63.

بدأت تونس اللقاء بقوة مدعومة بالحضور الجماهيري الكبير لتفوز بالربع الأول بفارق كبير 18-4 لكنها تراجعت في الربع الثاني لينجح المنتخب المالي في تقليص الفارق لتسع نقاط.

ويواجه الفائز من تونس وأنغولا الفائز من المباراة الثانية للدور قبل النهائي، والتي ستجمع بين منتخبي السنغال ونيجيريا.