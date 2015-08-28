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تظاهرات رافضة للانقلاب في أسبوع "الثورة أمل الفقراء"

28/8/2015

خرجت تظاهرات رافضة للانقلاب في عدة محافظات مصرية استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية إلى أسبوع ثوري جديد تحت عنوان "الثورة .. أمل الفقراء والمظلومين " و أكد التحالف في بيانه "أن عصابة الانقلاب العسكري تعمل على تدمير مصر والانتقام من الشعب …فضلا عن تدمير حلمهم في العيش والحرية والكرامة الإنسانية".

وأضاف البيان "ننادى كل أبناء الأمة عمال وطلاب وموظفين وفقراء وكل فئات المجتمع للمشاركة في الأسبوع الثوري "الثورة ..أمل الفقراء والمظلومين" فأنتم الآن وقود الثورة وقوتها وأمل مصر في التغيير لغد أفضل .. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وخرجت التظاهرات  في المعاد  وناهيا وكرداسة والشرقية والغربية وأسوان والأقصر وشمال سيناء والقليوبية والدقهلية رافعة شعار رابعة ومنددة بحكم العسكر .

وفي منطقة العامرية بالإسكندرية خرجت مظاهرات تندد بانتهاكات الأمن بحق المدنيين، وتؤكد على استمرار الثورة حتى سقوط الانقلاب .

وفي محافظة المنوفية خرجت مظاهرات تندد بحكم العسكر وتطالب بإسقاطه ورحيل "عبد الفتاح السيسي" كما طالب المتظاهرون بمحاكمة قتلة المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة ، وكذلك الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تجاوز عددهم أكثر من أربعين ألفا منذ الانقلاب .

المصدر : الجزيرة مباشر
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