تخطيط أممي لعقد مباحثات جديدة لأطراف الأزمة الليبية

المبعوث الأممي لليبيا – برناردينو ليون

قالت الأمم المتحدة (الجمعة) إن تخطيطا يجري لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف المتنازعة في ليبيا خلال الأسبوع القادم في جنيف، في إطار جهود لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إنه يتوقع أن يعود الجانبان المتنازعان على السلطة في ليبيا إلى الجولة القادمة للمحادثات بأسماء المرشحين لحكومة وحدة جديدة.

وأضاف إنه لا يعتقد انه من المعقول لأي مؤسسة تريد أن تلعب دورا مهما في ليبيا ألا تقدم أسماء مرشحيها.

وترى الحكومات الغربية أن اتفاق السلام يضم جميع القوى المتنازعة في ليبيا بتأييد من الأمم المتحدة يعد هو الحل الوحيد للفوضى التي تعصف بليبيا.