انتشال 82 جثة لمهاجرين غرق قاربهم بسواحل ليبيا

قالت مصادر طبية ليبية (الجمعة) إنه تم انتشال 82 جثة جرفتها المياه إلى الشواطئ الليبية بعد غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قرب بلدة زوارة في غربي البلاد، وأضاف المصدر أن حوالي مئة شخص مازالوا مفقودين وأنه جرى إنقاذ نحو 198 مهاجرا.

وغرق القارب (الخميس) بعد أن غادر زوارة وهي نقطة انطلاق رئيسية يستخدمها المهربون لنقل مهاجرين من أفريقيا أو سوريا إلى إيطاليا مستغلين فراغا أمنيا في ليبيا.

وقال مسؤول أمني ليبي إن المسؤولين نقلوا 147 من الناجين إلى منشأة احتجاز في صبراتة غربي طرابلس لكونهم مهاجرين غير نظاميين، فيما نفى خفر السواحل الإيطالي علمه بالحادث.