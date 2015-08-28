النفط يواصل صعوده بعد تحقيق أكبر مكاسبه اليومية

حقل نفط قرب السواحل الأمريكية – رويترز

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم (الجمعة) صعودها بعدما حققت (الخميس) أكبر مكاسبها اليومية في 6 سنوات مدعومة بانتعاش أسواق الأسهم في العديد من البورصات العالمية وفي مقدمتها أسهم الطاقة والمعدات الثقيلة والصلب، فيما ترددت أنباء عن تراجع إمدادات معروض الخام.

ويتجه خام برنت لتحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أسبوعين. حيث ارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أكتوبر/تشرين الأول 69 سنتا إلى 48.25 دولار، وارتفع الخام 4.42 دولار عند التسوية ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

كما يتجه الخام الأمريكي إلى تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في 9 أسابيع لينهي أطول موجة من الخسائر منذ عام 1986، ليرتفع الخام الأمريكي 65 سنتا إلى 43.21 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 3.96 دولار إلى 42.56 دولار للبرميل.

وعلى صعيد متصل واصلت الأسهم الآسيوية صعودها بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية أعادت الهدوء للسوق، وارتفعت الأسهم الصينية لليوم الثاني بعد ما واجهته من صعوبات في بداية الأسبوع.