المشنوق: قوى الأمن اللبنانية قامت بدورها كاملا

قال وزير الداخلية اللبناني "نهاد المشنوق" إن القوى الأمنية اللبنانية قامت بدورها بشكل وصفه بغير المسبوق برغم الاعتراضات وأشار إلى إصابة 146 عنصرا أمنيا و61 من المدنيين خلال أحداث الأسبوع الماضي.

وأكد "المشنوق" أن التحقيقات تجري حاليا في أحداث السبت الماضي وسوف يتم محاسبة المسؤول أيا كان، واعترف "المشنوق" بأنه تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في هذه الأحداث، وتعهد بإعلان نتيجة التحقيقات الجارية حاليا.

وانتقد "المشنوق" وجود قصور في شبكة الاتصال بين الأجهزة الأمنية وأشار إلى أن ذلك جعل من الاتصال بين القوى الأمنية صعبة للغاية ، وقال إن التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق الشعب اللبناني وسنحافظ على هذا الحق.

وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن هناك دعوة للتظاهر غدا وأكد التزام الأمن بضمان أمن المواطن الذي يعبر عن رأيه سلميا بالمنطقة المحددة للتظاهر ، وحذر من أي اضطراب أمني وأي خلل أو إضرار بالمصالح العامة سيتم مواجهتها بقوة ، ونطالب المتظاهرين بالابتعاد عن الشعارات الطائفية وعدم مهاجمة الأموات.