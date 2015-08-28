البث الحي
منوعات

المشنوق: قوى الأمن اللبنانية قامت بدورها كاملا

28/8/2015

قال وزير الداخلية اللبناني "نهاد المشنوق" إن القوى الأمنية اللبنانية قامت بدورها بشكل وصفه بغير المسبوق برغم الاعتراضات وأشار إلى إصابة 146 عنصرا أمنيا و61 من المدنيين خلال أحداث الأسبوع الماضي.

وأكد "المشنوق" أن التحقيقات تجري حاليا في أحداث السبت الماضي وسوف يتم محاسبة المسؤول أيا كان، واعترف "المشنوق" بأنه تم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في هذه الأحداث، وتعهد بإعلان نتيجة التحقيقات الجارية حاليا.

 وانتقد "المشنوق" وجود قصور في شبكة الاتصال بين الأجهزة الأمنية وأشار إلى أن ذلك جعل من الاتصال بين القوى الأمنية صعبة للغاية ،  وقال إن التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق الشعب اللبناني وسنحافظ على هذا الحق.

وأشار وزير الداخلية اللبناني إلى أن هناك دعوة للتظاهر غدا وأكد التزام الأمن بضمان أمن المواطن الذي يعبر عن رأيه سلميا بالمنطقة المحددة للتظاهر ، وحذر من أي اضطراب أمني وأي خلل أو إضرار بالمصالح العامة سيتم مواجهتها بقوة ، ونطالب المتظاهرين بالابتعاد عن الشعارات الطائفية وعدم مهاجمة الأموات.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)