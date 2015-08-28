"الصحة العالمية"تحذر من تفشي "حمى الضنك" في تعز

معاناة الشعب اليمني ـ أرشيف

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفشي وباء حمى الضنك في تعز وقالت إن الملايين في خطر.وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن حالات الإصابة بحمى الضنك تضاعفت ثلاث مرات هذا الأسبوع.



وأوضح أن العدد ارتفع من مئة وخمس وأربعين حالة إلى أربعمئة وإحدى وعشرين, وأن الرقم مرشح للزيادة.



وأشار البيان إلى أن المستشفيات الرئيسية في المحافظة لم يعد بالإمكان الوصول إليها أو باتت في مرمى النيران.



وقال إن عدد القتلى تجاوز ثمانمئة وزاد عدد الجرحى عن ستة آلاف.



وأكد البيان أن هناك حاجة ماسة لممر آمن من أجل تأمين وصول الرعاية الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين في المحافظة.