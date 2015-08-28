البث الحي
منوعات

الخارجية الأمريكية : استمرار الأسد في السلطة يزيد التطرف

28/8/2015

بشار الأسد

قالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها (الجمعة) إن الولايات المتحدة ستواصل التزامها القوي بتحقيق انتقال سياسي في سوريا بعيدا عن بشار الأسد بهدف وضع حد للعنف .

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن استمرار الاسد في السلطة سيزيد التطرف وسيشعل التوترات في المنطقة ،ورأت أن الانتقال السياسي ليس ضروريا فقط بل ويعد جزءا مهما في القتال من أجل هزيمة المتطرفين .

كانت العاصمة الروسية موسكو قد شهدت نشاطا مكثفا خلال الايام الماضية من أجل التسويق لحل سياسي للازمة السورية مع بقاء الاسد في منصبه ،حيث زار موسكو في وقت واحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الاردن من اجل الاتفاق على هذا الأمر ،وتسعي ايران وروسيا وانظمة عربية للإبقاء على الاسد في اي حل سياسي للأزمة في سوريا ،وهو ما دعا المملكة العربية السعودية الي ان تعلن علي لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أن موقفها من حتمية رحيل الأسد ثابت ولا مساومة فيه .

وأضاف الجبير بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو الثلاثاء الماضي أنه لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا.

بينما أعلن لافروف عن وجود خلاف بين السعودية وروسيا حول مصير الاسد .

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)