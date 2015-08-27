74 عاماً على رحيل "اقتصادي مصر الأول"

لطالما ارتبط اسمه بمصر، بنك مصر، مصر للطيران، استديو مصر، وغيرها من المؤسسات التي أنشأها فبقيت خير دليل على عشقه الخالص لبلده.. إنه طلعت حرب "اقتصادي مصر الأول" الذي رحل عنا في مثل هذا الشهر (أغسطس) قبل 74 عاماً.

طلعت حرب الذي وضع بعبقرية اقتصادية نادرة الاقتصاد المصري على بداية المسار الصحيح، في وقت كان فيه الأجانب يحتلون مصر بالكامل من أرضها إلى نيلها، ومن لقمة خبزها إلى جلابية أبنائها!

ومانزال حين نتذكر اسمه يتذكره الجميع فوراً بأنه أول الثائرين اقتصادياً في مصر واشهرهم على الإطلاق، و بقيت أولى خطواته في عالم الاقتصاد ذات اثر واضح في طريق الإصلاح الاقتصادي الذي افتتحه منذ قرن .

ورغم ذلك فقد امتد فكره المتميز خارج حدود الاقتصاد ليكون صاحب فكرة إنشاء أول مطبعة مصرية، بل هو ايضا من أنشأ استديو مصر ليصنع طفرة ثقافية تقف على أساس الطفرة الاقتصادية, فتنهض مصر، طلعت حرب، مؤسس بنك مصر ورجل الاقتصاد المصري الأول بلا منازع.

ولد طلعت حرب في 25 نوفمبر عام 1867 بمنطقة الجمالية بالقاهرة، أنهى دراسته الثانوية بمدرسة التوفيقية، ثم حصل على شهادة الحقوق من مدرسة الحقوق عام 1889م، أهتم بالإضافة لدراسة الحقوق بدراسة الأمور الاقتصادية، وأيضاً الاطلاع على العديد من الكتب في مختلف مجالات المعرفة والعلوم، وقام بدراسة اللغة الفرنسية حتى أجادها إجادة تامة.

عمل مديراً لشركة كوم امبو والتي كان مجال نشاطها استصلاح وبيع الأراضي، ثم مديراً للشركة العقارية المصرية وكانت تعمل في مجال تقسيم وبيع الأراضي وعمل على تمصيرها حتى أصبحت غالبية أسهمها للمصريين .

كان طلعت حرب يتطلع دائماً للعمل الحر فقام بإنشاء "شركة التعاون المالي"، والتي قامت بتقديم العديد من القروض المالية للشركات الصغيرة المتعسرة مادياً.

وبعد أن أعلن طلعت حرب -في كتاب- عن فكرته في ضرورة إنشاء بنك للمصريين انعقد المؤتمر الوطني عام 1911 للنظر في مشكلات مصر الاجتماعية وقرر المجتمعون تنفيذ فكرة "حرب" في إنشاء "بنك مصر" وقد تعطلت عملية إنشاء البنك بسبب الحرب العالمية الأولى، لكنه نجح في إنشاء البنك عام 1920 برأس مال 180 ألف جنيه.

وتم تحديد قيمة السهم بأربعة جنيهات مصرية، وفي نهاية عامه الأول ارتفع رأس مال البنك إلى 175 ألف جنيه ثم إلى نصف مليون جنيه عام 1925، ثم إلى مليون جنيه عام 1932، ويعد إنشاء بنك مصر في أوائل القرن العشرين بمثابة بداية الاستقلال الاقتصادي لمصر.

وبعد عامين فقط من إنشاء بنك مصر قام طلعت حرب بإنشاء أول مطبعة مصرية برأس مال قدره خمسة آلاف جنيه، وذلك ليدعم الفكر والأدب ويقوي المقاومة الوطنية حيث كان يؤكد على أهمية أن تكون القراءة في أيدينا وليس في يد الأجنبي، وبعد إنشاء المطبعة توالت الشركات المصرية التي ينشئها البنك مثل شركة مصر للنقل البري التي قامت بشراء أول حافلات لنقل الركاب.

وإيمانا منه بضرورة دعم الثقافة والفنون ونشر الوعي قام بتأسيس شركة مصر للتمثيل والسينما "استديو مصر" لإنتاج أفلام سينمائية مصرية، وقام استوديو مصر بإرسال البعثات الفنية من المصريين إلى أوروبا لتعلم فنون التصوير والإخراج والديكور، كما دعا لتأسيس شركة مصر للطيران.

توفى طلعت حرب في 21 أغسطس عام 1941م، بعد أن حقق للشعب المصري نهضة اقتصادية، وأثبت للعالم أجمع قدرة الإنسان المصري والعربي على إدارة أعماله بمفرده دون الحاجة للوصاية الأجنبية عليه.

ونعاه العديد من الكتاب والشعراء بقصائد رثاء مثل عباس العقاد وإحسان عبد القدوس وصالح جودت وأمير الشعراء أحمد شوقي.. ورحل طلعت حرب، مؤسس بنك مصر ورجل الاقتصاد المصري الأول ومحرره بلا منازع.