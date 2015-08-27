مصر تفرض قيودا أمنية للسفر إلى 9 دول جديدة

قيود أمنية جديدة على السفر للخارج (الأناضول)

فرضت السلطات المصرية مجددا إجراءات وقيوداً أمنية على المصريين الراغبين في السفر إلى تسع دول جديدة، تشبه القيود الأمنية التي فرضتها في وقت سابق على سبع دول أخرى.

فقد أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارًا بفرض قيود على السفر إلى تسع دول جديدة؛ وهى: "اليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل واندونيسيا وتايلاند وجنوب أفريقيا".

واشترطت الوزارة الحصول على "موافقة الأمن الوطني قبل السفر لهذه الدول، وتحديد الفئة العمرية ما بين 18عامًا و45 عامًا".

وبررت السلطات المصرية هذا القرار بـ"مبدأ المعاملة بالمثل وعدم فتح الباب لهروب مطلوبين أمنيًا"، على الرغم من أن هذه الدول لا تشترط الحصول على تأشيرة دخول "فيزا" من أجل السفر إليها.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت، في 13 ديسمبر/كانون أول 2014، قيودًا على السفر إلى سبع دول وهي: "تركيا وقطر وسوريا ولبنان والعرق وليبيا والسودان"، حيث اشترطت موافقة الأمن للمسافرين إلى هذه الدول لعُمر ما بين 18 عامًا و40 عامًا.

وبذلك يصبح عدد الدول التى فرضت عليها السلطات المصرية قيودًا للسفر إليها 16 دولة.