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غارة إسرائيلية على منشأة لحماس في غزة

27/8/2015

مجسم لأحد الصواريخ في غزة (رويترز)
 

قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارة جوية على منشأة تابعة لحركة حماس اليوم الخميس، ردا على ما ادعى أنه إطلاق صاروخ من قطاع غزة. ولم يتسبب الهجوم في وقوع إصابات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن الهجوم الصاروخي على جنوب إسرائيل خلال الليل لم يتسبب في وقوع إصابات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح في القطاع بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية قصفت مصنعا للأسلحة تابع لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

من جانبها قالت القناة العاشرة الإسرائيلية "إن منظومة الإنذار المبكر، فشلت في رصد الصاروخ".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ الذي سقط في منطقة خالية متاخمة للحدود مع غزة، لكن إسرائيل تقول إنها تحمل حماس المسؤولية عن أي هجمات من القطاع الذي يقطنه 1.8 مليون فلسطيني.

ويفيد موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت أن 11 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باستثناء الصاروخ الذي أطلق يوم الخميس، سقطوا على إسرائيل منذ إبرام الهدنة التي توسطت فيها مصر وأنهت الحرب على غزة.

وقبل ثلاثة أسابيع، وبعد إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل، قصفت طائرات إسرائيلية معسكر تدريب لحماس، مما أدى إلى إصابة أربعة من افراد الامن. وقالت جماعة سلفية صغيرة إنها هي التي أطلقت الصاروخ.

وأعلنت جماعات سلفية جهادية مسؤوليتها عن معظم الهجمات الصاروخية التي وقعت على إسرائيل من قطاع غزة منذ نهاية حرب استمرت 50 يوما قبل عام.

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