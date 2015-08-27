رويترز: تمديد وقف إطلاق النار بالـ"زبداني"

الاتفاق على وقف إطلاق النار في بلدات سورية

نقلت وكالة رويترز عمن وصفتهم بالـ"المصادر المطلعة" أن أطرافا متحاربة في سوريا اتفقت على تمديد وقف لإطلاق النار في بلدة الزبداني وقريتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب ليوم آخر.

والهدنة هي الثانية خلال شهر في تلك المناطق بين جيش النظام وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة معه من جانب ومقاتلين من المعارضة من جانب آخر، وقالت المصادر إن الطرفين اتفقا على تسهيل إجلاء المصابين من البلدات الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار اعتبارا من الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات مستمرة بشأن أمور أخرى من بينها انسحاب المقاتلين من الزبداني وإجلاء المدنيين من القريتين، وكان قد تم التوصل إلى وقف مماثل لإطلاق النار في وقت سابق من الشهر الحالي بالمناطق نفسها بمساعدة من إيران وتركيا لكنه انهار ودارت منذ ذلك الحين معارك ضارية. وكانت الهدنة تهدف لإتاحة فرصة لمحادثات بشأن وقف الأعمال القتالية لفترة أطول.