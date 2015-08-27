"روني" يؤهل مانشستر يونايتد لدور المجموعات بدوري الأبطال

واين روني-المهاجم الانجليزي الدولي

سجل المهاجم الإنجليزي الدولي واين روني ثلاثة أهداف (هاتريك) وكشر فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي عن أنيابه ليسحق مضيفه بروج البلجيكي برباعية نظيفة، أمس الأربعاء، في إياب الدور الفاصل لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واكتمل عقد المتأهلين لدور المجموعات بتأهل كل من "مانشستر يونايتد" و"باير ليفركوزن" الألماني "وباتي بوريسوف" البيلاروسي و"سيسكا موسكو" الروسي و"إف سي أستانا" من كازاخستان.

وفي بروج ببلجيكا، وجه مانشستر يونايتد الإنجليزي إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيه المرتقبين في دور المجموعات للبطولة حيث سحق مضيفه برباعية نظيفة وأكد جدارته بالتأهل لدور المجموعات في البطولة هذا الموسم بعدما غاب عن البطولات الأوروبية في الموسم الماضي.

وبعدما عانى مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب على ملعبه رغم الفوز 3 / 1 ، ظهر الفريق بشكل أفضل كثيرا في مباراة اليوم وترجم روني تفوق الفريق بثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 20 و49 و57 ثم أضاف زميله الأسباني أندير هيريرا الهدف الرابع في الدقيقة 63 ليفوز مانشستر 7 / 1 في مجموع المباراتين.

وأهدر البديل المكسيكي خافيير (تشيتشاريتو) هيرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 81 .

وصنع هيريرا وخوان ماتا وممفيس ديباي الأهداف الثلاثة التي سجلها روني وسط نجاح هائل للاعبي مانشستر يونايتد في مواجهة دفاع بروج.

وأهدر روني فرصة تسجيل هدف رابع له في المباراة حيث ترك تسديد ضربة الجزاء لتشيتشاريتو الذي أطاح بالكرة فوق العارضة.

واحتفل مشجعو مانشستر يونايتد ، الذين سافروا خلف الفريق إلى بروج ، في صخب هائل بالمدرجات ونشوة كبيرة بعودة الفريق لدوري الأبطال هذا الموسم.

وثأر باير ليفركوزن لهزيمته صفر / 1 وتغلب على ضيفه لاتسيو 3 / صفر اليوم ليتأهل إلى دور المجموعات بالفوز 3 / 1 في مجموع المباراتين.