دراسة: غبار المنازل يحمل 9000 نوع من الجراثيم

كشفت دراسة حديثة عن أن الغبار الموجود في المنازل يحتوي في المتوسط على 9 آلاف نوع مختلف من الجراثيم.

وحلل باحثون من جامعة "كلورادو" الأمريكية الغبار، الذي وجد في 1200 منزل عبر مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، وتوصلوا إلى أن أنواع البكتريا والفطريات تنوعت، بناء على المنطقة التي يقع بها المنزل، ومن يعيشون فيه، ومدى وجود حيوانات أليفة به.

وقال الدكتور "نوح فايرر" الأستاذ المشارك في علم البيئة والأحياء المتطورة إن المعروف منذ زمن طويل أن الجراثيم تعيش في منازلنا.. وإن ما يفعله الباحثون الآن هو تطويع علم من الطراز القديم، لمعرفة مدى تنوع الجراثيم في هذه الفراغات".

وأرسل متطوعون من 1200 منزل عبر الولايات المتحدة عينات، من غبار منازلهم إلى الباحثين، وأفاد التحليل الجيني لغبار المنازل بوجود آلاف المخلوقات، التي لا ترى بالعين المجردة.

كما وجد الباحثون أن متوسط ما وجد في غبار المنازل هو أكثر من ألفي نوع من الفطريات، وتضمن هذا العدد الفطريات المعروفة، مثل البنسيليوم والألترناريا والفطريات الرشاشية.

وقال الدكتور فايرر إن أغلب الفطريات التي وجدت في غبار المنازل, بدا أنها قادمة من الخارج، وأنها تدخل المنزل في الملابس، أو عبر النوافذ أو الأبواب المفتوحة، ولذلك فإن أفضل مؤشر على أنواع الفطريات الموجودة في غبار منزلك هو موقع المنزل.

واكتشف الباحثون أيضا وجود نحو 7 آلاف نوع من البكتيريا في كل منزل، وبعض منها مثل البكتيريا العنقودية والبكتيريا العقدية يرتبط عادة بجلد الإنسان، وتتنوع البكتيريا وفقا لمن أو ما يعيش داخل المنزل.

وأشار الدكتور فايرر: إلى وجود بكتيريا بعينها في المنازل التي تعيش فيها نساء، وأخرى في المنازل التي يعيش فيها ذكور فقط، وأن هناك أنواعا بعينها من البكتيريا أكثر شيوعا في جسم النساء مقارنة بالرجال، وانه يمكننا أن نرى انعكاس ذلك على البكتيريا التي وجدت في غبار المنزل، كما تؤثر الحيوانات الأليفة أيضا على أنواع الجراثيم.