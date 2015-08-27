بشائر الاتفاق النووي: حذف "الموت لأمريكا" من مساجد إيران
27/8/2015
في خطوة تعكس التغيرات الاستراتيجية والايدولوجية في إيران بعد توقيع
عبارة الموت لأمريكا تحتفي من مساجد إيران
الاتفاق النووي مع الدول الكبرى "5+1" قامت بعض المساجد في إيران بمسح عبارة "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" التي كانت تملئ مساجد العاصمة الإيرانية طهران وبعض المدن الأخرى وكانت تتواجد بكثافة على جدران الحوائط في الشوارع الرئيسية .
ونقلت وكالة باسيج الرسمية الإيرانية التابعة لقوات الباسيج بالحرس الثوري الإيراني أن العقيد برات زادة، قائد قوات البسيج في منطقة قائنات التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية، انتقد حذف شعارات الموت لأمريكا التي كانت منتشرة في المساجد الإيرانية.
وقال العقيد زادة إن "المساجد لم تبنَ فقط لأداء فرائض الصلاة والعبادات الإلهية الأخرى، بل وجدت لتكون مكانا لمواجهة الاستكبار العالمي"، مضيفا أن النشأة الحقيقية لروح مقاومة الاستكبار، والتضحية، تبدأ من المساجد"، منتقدا حذف شعار "الموت لأمريكا" من داخل بعض المساجد في إيران.
وأضاف برات زادة أن "كل ما نملكه نحن في إيران مرتبط بهذه الشعارات، وبروح المقاومة التي تواجه الاستكبار الإعلامي بقوة وشراسة، وهذا ما تعلمناه من الإمام الحسين في كربلاء"، على حد تعبيره.
ومن جانب آخر، قال موقع" ديكر بان"، المقرب من الحرس الثوري في إيران، إن "بعض المساجد بإيران قامت بإزالة شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل"، معتبرا أن هذه الحالة "أزمة حقيقية
واتهم موقع الزعيم الإصلاحي الإيراني هاشمي رفسنجاني بالمسؤولية غير المباشرة بخصوص حذف شعار "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" في بعض المساجد الإيرانية، قائلا: "في السنوات الأخيرة روج أكبر هاشمي رفسنجاني على موافقة زعيم الثورة الإيرانية الخميني شخصيا على حذف شعار (الموت لأمريكا).
وقال ديكربان إن "المقربين للمرشد الإيراني علي خامنئي يكذبون رواية رفسنجاني حول موافقة الخميني في السنوات الأخيرة من عمره بحذف الشعار، ويعتبرونها رواية كاذبة خلقت من قبل رفسنجاني حتى يستطيع أن يروج لدعاية الحذف تحت ستار موافقة الخميني وليس فقط نفسه"، أي رفسنجاني شخصيا.
وكانت تقارير صحفية غربية قد أكدت أن العلاقات ين طهران وواشنطن في سبيلها الي التطبيع الكامل بعد عقود من العداء نتيجة توقيع الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 .