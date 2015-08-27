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برلمان العراق يقر قانون "الأحزاب السياسية"

27/8/2015

صوت البرلمان العراقي في جلسته الاعتيادية، التي عقدها (الخميس)، بالموافقة  على  قرار  مشروع  قانون الأحزاب السياسية، والذي كان مثارا للجدل طيلة الفترة الأخيرة ، منهيا بذلك خلافاته العميقة حيال هذا القانون.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، أن مجلس النواب عرض مشروع القانون فقرة بعد أخرى على أعضائه، لتتمّ الموافقة عليه تفصيلاً وإجمالاً، وبإجماع الحضور.

ينص مشروع القانون، على أن مفوضية الانتخابات هي الجهة التي ستؤول إليها مهمة الموافقة على الترخيص للأحزاب المطالبة بكشف مصادر تمويلها، وأهدافها، وأنظمتها الداخلية ، وعدد أعضائها، كما يجرم أي حزب يتبنى شعارات طائفية أو عنف، مثلما يجرم تشكيلها أذرعاً عسكرية.

وتعمل الأحزاب، حتى الآن بقانون موقت أقره الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، ولا ينص على مراقبة عملها، كما أنه يسمح بتشكيل حزب بناءً على توقيع هيئته التأسيسية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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