العثور على جثث لمهاجرين داخل شاحنة شرق النمسا

قال متحدث باسم الشرطة النمساوية إنه تم ضبط شاحنة عثر فيها على ما بين 20 و50 جثة لمهاجرين كانت متوقفة في موقع مخصص للوقوف بجانب الطريق السريع في ولاية برغنلاند الحدودية شرق البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الداخلية يوانا ميكل قال المتحدث باسم الشرطة إنه لم يتضح بعد كيف قضى هؤلاء المهاجرون ولا متى فيما وصفت الوزيرة المتاجرين بالبشر بأنهم مجرمون .

وعثر على الشاحنة في حين تلتقي المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مع قادة البلقان في فيينا لبحث سبل مواجهة اكبر ازمة هجرة في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتم منذ بداية 2015 تسجيل اكبر عدد من المهاجرين الذين يتدفقون على اوروبا عبر البحر والبر هربا من النزاعات من افريقيا واسيا والشرق الاوسط.