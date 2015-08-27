السعودية تؤكد التزامها بإعادة إعمار اليمن

عادل الجبير-وزير الخارجية السعودي (اسوشيتد برس)

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، التزام بلاده بإعادة إعمار اليمن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، والبدء في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في اليمن.

وقال ، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البريطاني فيليب هاموند في لندن، إنه يجب تطبيقُ القرار الأممي 2216 الخاص باليمن.

كما أكد "الجبير" أهمية الانتقال في سوريا من خلال عملية سياسية وفق مؤتمر جنيف الأول، معتبرا أن بشار الأسد الذي فقد كل الشرعية لا مكان له في مستقبل سوريا.

في الوقت نفسه، أفاد مراسل الجزيرة في اليمن بمقتل 15 مسلحاً حوثياً في غارة للتحالف الذي تقوده السعودية بمنطقة نجد مرقد بشبوة في اليمن.

وأضاف المراسل أن 23 من الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح قُتلوا وأصيب 34 في اشتباكات عنيفة مع المقاومة الشعبية في تعز.

كما قــُتل 4 من المقاومة وأصيب 19 في الاشتباكات، وكان عدد من المدنيين قـُتلوا وأصيب آخرون في قصف من الحوثيين وقوات صالح لأحياء في تعز خلال الساعات الماضية.

وفي "طياب ذي ناعم" بمحافظة البيضاء سقط قتلى وجرحى من الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع في هجمات مباغتة للمقاومة الشعبية.

وفي مديرية البيضاء سقط قتلى وجرحى من الحوثيين في منطقة "مشعبة آل مشدل" بمدخل "وادي الحلق"، فيما اندلعت اشتباكات متقطعة بين المقاومة الشعبية والحوثيين بمديرية الزاهر.

وتمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على عدد من القرى والمناطق في مديرية عتمه بمحافظة ذمار.

وقال مصدر في المقاومة إنهم تمكنوا من السيطرة الكاملة على مناطق "المهلالة" و"يفاعة" و"الشقر" و"ضلمان".

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن القوات السعودية صدت محاولات لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح للتسلل نحو محافظة الخوبة في منطقة جازان المحاذية للحدود السعودية اليمنية.

واشتبكت القوات السعودية وبشكل مباشر مع المتسللين في مناطق جبلية بقطاعي الشرفة والبريمة شرقي نجران.