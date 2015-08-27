الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 37 فلسطينياً بالقدس والضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية وغور الأردن الليلة الماضية 31 فلسطينياً.

وزعم راديو صوت إسرائيل اليوم أنه تم خلال عملية الاعتقال ضبط وسائل قتالية بما في ذلك بنادق ومسدس وامشاط للذخيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم 3 شبان من محافظة جنين بالضفة الغربية و3 آخرين من حي جبل "الزيتون" الطور المُطل على القدس القديمة.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة جنين ومخيمها 3 شبان بعد مداهمة منازلهم.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال 4 منازل في قرية عانين بالمحافظة بهدف اعتقال فلسطيني لم يتواجد في المنزل وقت الاقتحام.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مقدسيين من حي جبل الزيتون، الطور المُطل على القدس القديمة، خلال مواجهات عنيفة شهدها الحي في ساعات المساء امتدت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان وتم تحويلهم إلى أحد مراكز التحقيق والاعتقال في مدينة القدس المحتلة.