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استياء وغضب بعد فصل "الشافعي " من جامعة القاهرة

26/8/2015

رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور حسن الشافعي

 

تسبب قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة    بفصل الدكتور حسن الشافعي أستاذ الفلسفة الإسلامية ورئيس مجمع اللغة العربية والدكتور حماسة عبد اللطيف الشهير بأبو همام من كلية دار العلوم وكيل المجمع  في حالة من الاستياء والغضب الشديدين في الأوساط السياسية والأكاديمية والثقافية والطلابية نظرا للمكانة  العلمية والأدبية التي يحظى  بها الشافعي وابو همام في مصر وخارجها.

 

وانتقد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق القرار وقال في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " –التعامل مع أمور رموز الوطن لا يصح أن تترك للصغار ليعبثوا بها فيجلبوا لنا العار "

 

وحاول جابر نصار أن يدافع عن قراره بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت إليه فقال ان فصل الدكتور حسن الشفعي جاء بسبب جمعه بين وظيفتين وهما رئاسته لمجمع اللغة العربية والتدريس بكلية دار العلوم "

 

وأضاف نصار في مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن أن جماعة القاهرة تضم الكثير من الأساتذة الذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة, وقال إنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية, ضدهم إلا بعد ثبوت قيامهم بمخالفات .

 

وزعم نصار أن انتماء الدكتور الشافعي لأي تيار سياسي أمر يخصه هو ولا يهم إدارة الجامعة في شيء ، طالما أنه لم يمارس أعمالا تحريضية او مخالفة للقانون على حد قوله "

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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