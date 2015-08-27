ارتفاع أسعار الأسهم الصينية بعد إجراءات لتحفيز الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الصينية بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد (الأوروبية)

استهل مؤشر بورصة شنغهاي المجمع في الصين تعاملات، اليوم الخميس، بارتفاع كبير عقب إعلان السلطات الصينية سلسلة إجراءات لتحفيز الاقتصاد، وذلك بعد التراجع الحاد للأسهم في خلال خمسة الأيام الماضية.

واستطاع المؤشر تجاوز حاجز الـ 3000 نقطة الرمزي حيث ارتفع في ختام التعاملات بنسبة 5.34% إلى 3083.59 نقطة مقابل 2978.03 نقطة ختام تعاملات أمس.

وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة تزيد على 3% في تعاملات الظهيرة بعد ارتفاعه بنسبة 1.73% في بداية التعاملات.

أما مؤشر بورصة "شينشن" الصينية فقد ارتفع في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 3.58%، في حين ارتفع مؤشر "تشي نكست" لأسهم التكنولوجيا والشركات الصاعدة الأخرى بنسبة 3.68% في ختام التعاملات.

يأتي ذلك فيما ضخ البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، 150 مليار يوان (23.4 مليار دولار) إضافية إلى سوق المال بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وضخ البنك المركزي الأموال من خلال صفقات إعادة شراء مدتها 7 أيام حيث يشتري البنك الأوراق المالية من البنوك ثم يعيد بيعها لها بعد انتهاء الفترة المقررة بسعر أعلى.

وبلغ سعر العائد على هذه الصفقات 2.35% مقابل 2.5% يوم الثلاثاء الماضي.

كان البنك المركزي الصيني قد خفض، يوم الثلاثاء الماضي، أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ نوفمبر الماضي، وبذلك أضاف مزيداً من السيولة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في محاولة لمواجهة تباطؤ معدل النمو.

وذكر البنك على موقعه الإلكتروني أن "بنك الشعب الصيني" خفض مؤشره الذي يحدد سعر الإقراض لمدة عام واحد بنسبة 25% من النقاط ليصل إلى 4.6%، وتم تخفيض مؤشر سعر الإيداع أيضاً بهامش مماثل ليبلغ 1.75%.

كما خفض البنك حجم المبالغ الاحتياطية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وذلك للمرة الثانية في غضون شهرين، وأوضح البيان أنه سيتم تخفيض حجم الاحتياطيات بنسبة 50 نقطة أساسية إلى ما نسبته 18% من الودائع بمعظم المصارف الكبرى اعتبارا من السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاءت هذه الإجراءات المفاجئة بعد أن تراجعت أسعار الأسهم أمس الأول الثلاثاء، حيث أغلق مؤشر شنغهاي المجمع بانخفاض بنسبة 7.6% ، وذلك في أعقاب الخسارة التي شهدها السوق يوم الاثنين الماضي بنسبة نحو 9%. كان المؤشر قد تراجع أمس بنسبة 1.27 % في نهاية التعاملات.