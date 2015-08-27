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إيطاليا: 50 جثة لمهاجرين قبالة السواحل الليبية

27/8/2015

أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية العثور على جثث نحو 50 مهاجراً في مكان مخصص لحفظ الأمتعة في قارب قبالة السواحل الليبية. 

وكانت سفينة سويدية تابعة للاتحاد الأوروبي تعمل في مجال ضبط الحدود، قد توجهت لمساعدة قارب يعاني مشاكل في عرض البحر وكان يقل أكثر من 400 شخص وعــُثر فيه على الجثث.

ويُعتقد أنّ الضحايا لقوا حتفهم اختناقا على متن القارب المزدحم، وتم إنقاذ الركاب الباقين.

وكان خفر السواحل الإيطالي، أنقد نحو 120 مهاجرا من على متن قارب مطاطي، على بعد نحو 40 ميل بحري من الساحل الليبي، أول أمس الثلاثاء، من بينهم طفلان وخمسة نساء حوامل.

ونقل المهاجرون لجزيرة "لامبيدوزا" في جنوب إيطاليا؛ حيث أودعوا في مركز احتجاز مؤقت، وأضحى البحر المتوسط أكثر طرق العبور فتكاً بالمهاجرين.

ولقى أكثر من 2300 شخص، حتفهم العام الجاري، أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا على متن قوارب بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

من جهة ثانية أيدت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" إنشاء صناديق لدعم المدن الألمانية التي تواجه تزايداً في تدفق المهاجرين.

جاء ذلك خلال زيارتها بلدة "هاي ديناو" التي شهدت قبل أيام احتجاجات مناهضة لوجود المهاجرين، وتوعدت بعدم التسامح مع منفذي هجمات احتجاجاً على استقبال لاجئين.

 

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