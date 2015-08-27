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أوباما يلتقي العاهل السعودي 4 سبتمبر المقبل

27/8/2015

أوباما خلال وجوده في الرياض للتعزية بوفاة الملك عبد الله "ارشيف "

قال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الابيض أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيجتمع  في واشنطن مع الرئيس الامريكي باراك اوباما في الرابع من شهر سبتمبر المقبل

وأضاف إيرنست في تصريحات صحفية المباحثان بين اوباما وسلمان ستتناول الوضع في سوريا واليمن وخطوات التصدي لإنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة "

يأتي اللقاء في إطار زيارة يقوم بها  الملك سلمان إلى الولايات المتحدة وتستغرق ثلاثة أيام.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك السعودي إلى واشنطن منذ توليه الحكم  في يناير.

وكان سلمان قد أعلن  في وقت سابق عن عدم حضوره القمة الأمريكية الخليجية التي عقدت في كامب ديفيد بالولايات المتحدة في شهر مايو الماضي وارسل ولي العهد الامير محمد بن نايف  بن عبد العزيز لينوب عنه في تلك القمة " وهو ما فسره مراقبون بأنه دليلا على توتر العلاقات بين واشنطن والرياض بسبب توقيع الاتفاق النووي الإيراني .

الي ان مسئولا امريكيا قال ساعتها  ان عدم مشاركة الملك سلمان في تلك القمة ليس له أي علاقة بقضية جوهرية او أي  خلاف سعودي امريكي

 

 

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