مكملات أوميغا 3 لا تمنع تراجع قدرات الدماغ

أظهرت دراسة نشرتها مجلة "جورنال أوف ذي أميريكن ميديكال اسوسييشن" أن المكملات الغذائية المصنوعة من زيت السمك الغني بالاحماض الدهنية اوميغا 3، لا تحول دون تراجع قدرات الدماغ.

وقال المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة -الذي مول الأبحاث- إن هذه الدراسة السريرية التي شملت أربعة آلاف شخص مسن على مدى خمس سنوات "هي من بين الأوسع والأطول من نوعها".

وقالت معدة الدراسة إميلي تشو، المديرة المساعدة للخدمات السريرية في المعهد الوطني لطب العيون التابع للمعهد الوطني للصحة، "خلافا للأفكار الموروثة لم نلحظ أن مكملات أوميغا 3 توفر أي ميزة تسمح بلجم تدهور القدرات الإدراكية".

ويعتبر زيت السمك مصدرا للأوميغا 3 والأشخاص الذين يستهلكون بانتظام السلمون والتونة وسمك الراقود يتمتعون بصحة أفضل على صعيد العيون، والقلب، والدماغ مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون هذه المنتجات.

إلا أن استهلاك هذه الزيوت على شكل حبوب لا يوفر المنافع نفسها. وأظهرت دراسة في العام 2011 أن مكملات أوميغا 3 المبيعة من دون وصفة طبية، لا تحسن صحة الدماغ للأشخاص المسنين الذين يعانون من مرض في القلب.

وقد شملت الدراسة الجديدة أشخاصا يعانون خصوصا من تراجع في النظر مرتبط بالتقدم بالسن. وكان متوسط عمر المرضى 72 عاما و58 % من النساء.

وقد اختير هؤلاء عشوائيا وقد حصلوا إما على دواء وهمي أو حبوب تحوي أحماضا دهنية أوميغا 3 .

وخضع الأشخاص لفحوصات ذاكرة، وأخرى تتعلق بقدراتهم الإدراكية في بداية الدراسة؛ ومن ثم بعد سنتين وأربع سنوات.

وشددت الدراسة على أن "النتائج الذهنية لكل من المجموعات تراجعت بشكل مماثل تقريبا الأمر الذي يشير إلى أن المكملات الغذائية لم يكن له تأثير".

ويعاني 47 مليون شخص من الخرف في العالم، وهو عدد قد يشهد ارتفاعا كبيرا ليصل إلى أكثر من 131 مليونا في العام 2050 بحسب الاتحاد العالمي "الزهايمر ديزيز إنترناشونال".