مصر وتونس إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة

بطولة أفريقيا لكرة السلة

صعدت منتخبات كل من مصر وتونس ومالي وأنغولا إلى دور ربع نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة 2015، والتي تجري فعالياتها في العاصمة تونس من 19 إلى 30 آب- أغسطس الجاري.

وتقابل تونس مالي في الدور ربع النهائي، في حين سيواجه المنتخب المصري، نظيره الأنغولي.

وتدور الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من الدور الـ16، حيث من المنتظر أن تلتقي الجزائر مع الكاميرون، والسنغال مع أوغندا، ونيجيريا ضد موزامبيق، والرأس الأخضر ضد الجابون.

ويشارك في البطولة التي تستضيفها تونس للمرة الثالثة، نحو 200 لاعب، بينهم 12 يلعبون لصالح فرق الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA)، إضافة إلى 25 لاعبًا ينشطون في أندية أوروبية.

وتتنافس المنتخبات المشاركة على نيل الكأس الذّي توجت به أنغولا 11 مرّة فيما أحرزته مصر 5 مرات وحققه المنتخب التونسي مرة واحدة. وكانت مصر قد فازت على زمبابوي في مباريات اليوم الأول من الدور الـ16 للبطولة، بنتيجة ( 102-62)، كما فازت أنغولا على جمهورية أفريقيا الوسطى بنتيجة (62- 61)، ومالي على ساحل العاج بنتيجة ( 76 -57)، بينما فازت تونس على المغرب بصعوبة بعد تمديد وقت المقابلة بشوط اضافي والذي انتهى بنتيجة (69-68).

ويتأهل الفائز بكأس البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية عام 2016,