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"فضيتان" لمصري وتونسية ببطولة العالم لألعاب القوي

26/8/2015

أحرز اللاعب  المصري إيهاب عبد الرحمن  أول ميدالية

اللاعب المصري ايهاب عبد الرحمن

فضية عربية في بطولة العالم لألعاب القوي المقامة في العاصمة الصينية بكين،وذلك بفوزه  بالميدالية الفضية في  مسابقة رمي الرمح ، وهي الميدالية الأولى التي تحصل عليها مصر في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى.

وقد سجلت رمية اللاعب المصري 88,99مترا  ،وكانت الذهبية من نصيب الكيني يوليوس ييغو (92,72م)، والبرونزية من نصيب الفنلندي إيرو بيتكاماكي (87,64م).

ونجح عبد الرحمن في خطف الميدالية الفضية من محاولته الثانية علما بأنه فشل بعدها في محاولاته الأربع الأخيرة.

أما الكيني يوليوس  ييغو فحقق رقما خارقا هو الأعلى يسجل في هذا الاختصاص منذ 16 عاما.

 وفي نفس البطولة حصدت العداءة التونسية حبيبة لغريبي الميدالية الفضية في سباق 3 آلاف متر موانع فيما عادت الميدالية الذهبية إلى الكينية هيفين جيبكيموي

اجتازت لغريبي مسافة الـ3 آلاف متر موانع في 9دقائق و19 ثانية .

 

 

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