داعية سلفي مصري: "قلبي" يتمزق تأثرا بأغنية "حماقي"

"كاد قلبي أن يتمزق " هذه الجملة وردت على لسان الداعية السلفي المثير للجدل والباحث الاسلامي اسامة القوصي المقرب من نظام السيسي تأثرا وانبهار ب"البوم" جديد للمطرب المصري محمد حماقي .
لم يكتف القوصي بتك الجملة واسترسل قائلا "أنه تأثر بشدة بأغنية حماقي "ما بلاش" حينما أرسلها لها أبنه " ليعبر له عن شوقه اليه "
واوضح القوصي ان ابنه الكبير أنس الذى يبلغ من العمر 26 عاما أرسل له أغنية "ما بلاش" للمطرب محمد حماقى، لأنه يعيش بعيدا عنه ويريد أن يعبر عن شوقه إليه.. وتابع: عندما سمعت الأغنية كاد قلبى أن يتمزق ودموعى تنزل وكأن الأغنية جاءت على الجرح كما يقولون، فقد شعرت بأن ابنى يكلمنى". وأشار "القوصى" إلى أنه يعيش بعيدا عن زوجته وأولاده الـ6 لكنه لم يطلقها، قائلا: "متزوج منذ 36 عاما ومنفصل عن زوجتى ولم أطلقها لأنها لا تريد أن اطلقها".
وقال القوصي في مداخلة مع برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه سيد على انه من الشيوخ الداعمين للفن الراقي والمحاربين للفن الهابط " مشيرا الي انه سبق وان حضر حفلا بالأوبرا بدعوة خاصة من الدكتورة إيناس عبد الدايم لانها "صديقته " على حد قوله "
وأفتي القوصي بأن الموسيقي حلال ،مشيرا في الوقت نفسه الي انه كان قطبيا "اي من المتأثرين بافكار سيد قطب" ولكنه اصبح سلفيا معتدلا على حد وصفه .
ولفت القوصي الى انه كان يعزف على الة الكمانجا في وقت سابق .
وقد أثارت تصريحات القوصي موجة من الجدل .
وقال الداعية السلفي سامح عبد الحميد "الموسيق حرام شرعا " واستشهد باحديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم تحرم الموسيقي .
أما الدكتور محمد الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية فدعا الإسلاميين الي التركيز على الامور المهمة والا يتوقفوا عند مسألة اذا ما كانت الموسيقى حلال ام حرام .
وبسبب حالة الجدل التي تسببت فيها تصريحاته عاد القوصي مرة أخرى واجري مداخلة في برنامج 90 دقيقة ليؤكد فيها ان تصريحاته اسيء فهمها "وقال انه بالفعل تأثر بالأغنية التي أرسلها إليه أبنه " زاعما أن السلفية الجهادية تتربص به بسبب تأييده لنظام الحكم الحالي .
واشار القوصي الي انه يجمع بين الدعوة و ممارسة مهنة الطب واصفا نفسه بانه سلفي معتدل بعيدا عن افكار المتطرفين.
وكان القوصي قد صدرت عنه تصريحات مثيرة للجدل والسخرية ومنها تعليقه على صورة جمعته مع الممثلة المصرية يسرا بقوله "اللهم احشرني مع يسرا في الجنة "