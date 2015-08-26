خبراء: تناول المخدرات والكحوليات يتسبب في ضعف الذاكرة

تناول برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" ذاكرة الانسان … ما أبرز أنواعها وما طرق حمايتها وتنشيطها لتبقى يقظة حاضرة؟ .

وقال الدكتور طاهر شلتوت، استشاري الطب النفسي، إن الذاكرة جهاز قوي منظم مرتب بدرجة لا نستطيع أن نتخيلها وبالتالي لا توجد أشياء تمنع من تسجيل المعلومات، ولكن ما نعاني منه كيفية استرجاع المعلومات، وأشار إلى أن كثرة المعلومات تزيد من قوة الذاكرة وأن هناك وسائل متعددة لاسترجاع أي مدخلات بالعقل البشري، وأن الذاكرة البشرية تنمو وتصح مع كثرة الاستخدام وهي قادرة على تخزين كم هائل من المعلومات.

وأضاف شلتوت أن التسبيح والذكر والتأمل في خلق الله يساعد على تنشيط الذاكرة، أما المعاصي فتؤثر على قدرة الذاكرة لأن من يفعل أمرا خطأ يؤدي إلى انشغاله بهذا الأمر وتشتت ذهنه, وبالتالي يؤثر على ذاكرته، كما أن كثرة انشغال الفرد بأحداث الحياة اليومية يؤدي إلى قلة الانتباه لأمور أكثر بساطة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الجمل، أخصائي الطب النفسي في غزة، إنه من الطبيعي أن ننسى أسماء بعض الأشخاص الذين نقابلهم في حياتنا اليومية مشيراً إلى وجود بعض الأمراض العضوية التي تؤدي إلى ضعف الذاكرة كنقص نشاط الغدة الدرقية.

وأضاف الجمل أن بناء الذاكرة كبناء عضلات الجسم، بحاجة لتدريب وتنشيط دائم وتغذية سليمة، فاستخدام خلايا الدماغ المختصة بالذاكرة تساعد على نمو الذاكرة مثل الدراسة، والقراءة، وتخزين أكثر، كما تحتاج الذاكرة إلى غذاء مناسب مثل الخضروات الطازجة والأسماك، مشيرا إلى أن تناول المخدرات والكحول يتسبب في ضعف الذاكرة.