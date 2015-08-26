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ترامب يتقدم وبوش يتراجع بسباق "الجمهوريين" للرئاسة

26/8/2015

دونالد ترامب أحد مرشحي الجمهوريين(رويترز)
 

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ أبسوس أن تأييد الجمهوريين لـ "جيب بوش" كمرشح للحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية تراجع، وأن التأييد لـ "دونالد ترامب" الذي يتقدم السباق قفز 20 نقطة على أقرب منافسيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

ووجد الاستطلاع -الذي جري عن طريق الإنترنت- أن التأييد لبوش تراجع في الأيام الخمسة الماضية من 16% إلى 8 %بينما اشتبك حاكم كاليفورنيا السابق مع ترامب حول سياسة الهجرة.

ولم يطرأ تغيير إلى حد كبير على مستوى التأييد الممنوح لترامب في الأسبوع الماضي، والذي كانت نسبته 30 % تقريبا متصدرا السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 والذي يخوضه 17 مرشحا محتملا.

وتراجع "بوش" في الاستطلاع إلى المركز الثالث مع جراح الأعصاب السابق "بن كارسون" بينما صعد حاكم ولاية أركنسو السابق "مايك هوكابي" إلى المركز الثاني.

ووجد الاستطلاع أن حوالي 77 % من الجمهوريين يقولون إن سبب تأييد ترامب هو قدرته على مواجهة الإعلام فيما قال 68 % إن سبب تأييده هو ثروته الشخصية التي تعني أنه لن يكون مدينا للمتبرعين.

وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء 511 جمهوريا وهامش الخطأ فيه خمسة بالمئة بالزيادة أو بالنقصان.

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