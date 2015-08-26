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انتحار المشتبه به في قتل الصحفيين الأمريكيين

26/8/2015

صرحت الشرطة الأمريكية بأن فستر لي فلانا غان المشبه به في قتل الصحفيين الأمريكيين بشبكة سي بي إس قد قتل نفسه في ولاية فيرجينيا الأمريكية.

وكانت قناة (دبليو.دي.بي.جيه7) التلفزيونية وهي قناة محلية في فرجينيا (شرق الولايات المتحدة) تتعاون مع محطة "سي بي اس  قالت إن صحفيين من العاملين فيها قتلا برصاص مسلح أثناء بث مباشر صباح اليوم الأربعاء خلال مقابلة على الهواء مباشرة.

ووقع الحادث خلال بث حي في مقاطعة بدفورد، وأمكن سماع طلقات أعيرة نارية صرخت على أثرها المراسلة ومصدرها وانحنيا في محاولة للاختباء.

وقالت القناة إن المراسلة أليسون باركر والصحفي آدم وارد لقيا حتفهما.

ووفق التسجيلات المصورة التي التقطها المصور قبل أن يقتل يمكن سماع طلقات نيران، ثم تسقط الكاميرا أرضا ويمكن رؤية قدم مطلق النار .

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